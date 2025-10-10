Ушедшего с поста Себастьяна Лекорню снова назначили премьер-министром Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Себастьена Лекорню премьер-министром страны, сообщили в Елисейском дворце. Решение принято по итогам переговоров президента с лидерами французских партий.

«Из чувства долга я принимаю миссию, порученную мне президентом республики: сделать все возможное, чтобы Франция получила бюджет до конца года и чтобы ответить на проблемы повседневной жизни наших соотечественников»,— написал господин Лекорню в соцсети X.

Он анонсировал проведение парламентских дебатов, а также попросил членов правительства отказаться от своих президентских амбиций до следующих выборов, которые пройдут через два года.

Господин Лекорню был назначен премьер-министром месяц назад. Он проработал на этой должности 27 дней, а затем подал в отставку — всего через сутки после оглашения состава правительства. Политик объяснял, что в нынешней сложной политической ситуации он не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства.

Эмманюэль Макрон намеревался распустить парламент, если сегодня бы ему не удалось вернуть господина Лекорню на должность, утверждало Le Parisien со ссылкой на источники. Отставка привела правительственному кризису в Пятой республике, а также к обсуждениям возможной отставки самого господина Макрона.

