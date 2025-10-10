Правительство включило Renault в санкционный список

Правительство России включило французский автоконцерн Renault в санкционный список юрлиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества. Это следует из постановления правительства.

Renault покинула Россию весной 2022 года. Компания передала долю в «АвтоВАЗе» в размере 67,69% акций ФГУП НАМИ, а завод в Москве — правительству столицы. По условиям сделки у Renault было право обратного выкупа акций в течение шести лет. В феврале гендиректор Renault Лука де Мео заявлял, что компания не исключает возвращения в Россию.

С компаниями из санкционного списка запрещено совершать сделки, исполнять перед ними обязательства по уже заключенным сделкам, а также осуществлять выгодные для них финансовые операции. При этом правительство может выдавать временные разрешения на заключение отдельных сделок. В июне Россия ввела санкции против немецкого производителя грузовых автомобилей Daimler Truck AG.

В сентябре Роспатент отказал Renault в регистрации в России товарного знака «Reno» для продажи и производства автомобилей. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял о «недружественных действиях» компании.