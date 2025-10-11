Небензя обвинил США в попытке сменить режим в Венесуэле

Совет безопасности ООН провел совещание, посвященное давлению США на власти Венесуэлы и военной активности американцев у ее берегов. Постпред России при ООН Василий Небензя выступил с заявлением о том, что Белый дом пытается сменить власть в Каракасе. Вашингтон, по его словам, прибегает к политическому, военному и психологическому давлению на правительство страны.

«Делается это в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире. При этом Белый дом... сознательно закрывает окно переговорных возможностей и игнорирует призывы венесуэльского лидера совместно бороться с наркотрафиком»,— заявил господин Небензя (цитата по сайту представительства РФ в ООН).

Москва призывает США прекратить эскалацию и выражает поддержку и солидарность с народом и правительством Венесуэлы, заявил дипломат. Он призвал страны Латинской Америки и членов Совбеза проявить солидарность, защитить принципы суверенитета и международного права.

Американские военные за последние недели несколько раз атаковали суда из Венесуэлы, которые, по заявлению Белого дома, перевозили наркотики. По сообщениям американских СМИ, армия США в скором времени готовится атаковать наркокартели в самой Венесуэле. Пентагон сегодня объявил о создании спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Президент страны Николас Мадуро заявлял, что американцы угрожают Венесуэле войной и планируют установить в стране марионеточный режим.

