Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР с 1 ноября

США с 1 ноября введут на товары из Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас, заявил президент Дональд Трамп. Также Штаты введут экспортный контроль для любого «критически важного программного обеспечения». Господин Трамп утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое американский президент назвал «моральным позором».

Власти Китая 9 октября объявили, что вводят строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов и связанных товаров. Кроме того, КНР запретил экспорт без специального разрешения китайских технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов.

Китай — главный поставщик редкоземельных металлов на мировой рынок. По подсчетам Financial Times, он контролирует около 70% добычи редкоземельных элементов, 90% мощностей по их разделению и переработке. Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщало, что Китай пошел на такие меры, чтобы усилить рычаги давления в торговой войне и укрепить свои позиции в переговорах с США.

На обострение торговой войны США и Китая отреагировал рынок криптовалют: ночью курс биткойна на бирже Binance опустился ниже отметки $105 тыс. Bloomberg сообщало, что заявление также ударило по рынкам акций и нефти.