Голый пистолет с бензином

С конца сентября жители и бизнес в регионах Черноземья в разной степени сталкиваются с нехваткой топлива. Для потребителей она выразилась в росте цен на независимых АЗС в пределах 10 руб. за литр к ценнику крупных сетей, временном отсутствии отдельных марок бензина и очередях на заправках федеральных брендов, где цены изменились не так ощутимо. Подтверждались сложности с поставками топлива аграриям на фоне осенней уборочной кампании. Чтобы стабилизировать ситуацию, региональные власти договаривались о дополнительных поставках резервов горючего, вели переговоры с местными сетями о заморозке или снижении цен. Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты и участники рынка поясняют, что на ситуацию в макрорегионе продолжают влиять сразу несколько негативных федеральных тенденций: рост цен на бирже на уровне 40%, сокращение производства в результате ремонтов НПЗ (в том числе внеплановых после атак БПЛА), сезонный всплеск потребления топлива. Они рассчитывают на «стабилизацию» ситуации до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топливный рынок регионов Черноземья испытывает влияние сразу нескольких федеральных факторов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Топливный рынок регионов Черноземья испытывает влияние сразу нескольких федеральных факторов

Власти регионов Черноземья на протяжении последних трех недель регулярно комментируют тему нехватки топлива. Последние данные озвучил на планерке в правительстве Белгородской области в понедельник, 13 октября, губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что ситуация в регионе «находится под контролем, но есть трудности с доставкой топлива для сельского хозяйства». Господин Гладков заявил, что сейчас регион полностью обеспечен горючим. Основные поставщики — «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». 24 сентября белгородские власти впервые сообщили о мерах по стабилизации снабжения: региону была подтверждена поставка дополнительно до 16 тыс. т дизельного топлива и 5 тыс. т бензина на период с сентября по ноябрь.

В начале октября глава Курской области Александр Хинштейн сообщал, что на местных АЗС «Роснефть» сформирован двухнедельный запас топлива, а «в пути находится аналогичный объем». При этом у поставщиков, подтверждал губернатор, действительно отсутствуют некоторые виды топлива, однако «необходимые поставки были организованы», заверял он. Глава региона пояснял, что в сентябре–октябре в Курской области потребление топлива выросло на 50%, что и послужило основной причиной дефицита. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщало о начале проверки АЗС на предмет того, насколько обоснованно их цены повлияли на ситуацию на рынке. Результатов пока нет, сказали «Ъ-Черноземье» в УФАС.

В конце сентября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также подтверждал «временные логистические сложности» при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В Тамбовской области сообщали о фиксации роста цен на нефтепродукты: к примеру, в результате переговоров с участием ФАС местная сеть ООО «Эко» снизило цену АИ-92 и АИ-95 на 2%, дизельного топлива — на 7%.

Были регионы, где дефицит в любом его проявлении опровергался. В Орловской области в начале октября губернатор Андрей Клычков заверил жителей, что поставщики работают в штатном режиме, а отпуск топлива на АЗС осуществляется без ограничений. По его словам, АО «Орелнефтепродукт» («дочка» ПАО «Роснефть») обеспечивает «стабильную работу рынка», а для нужд населения «сформирован необходимый запас топлива». Власти Воронежской области также заявляли, что на местном рынке отсутствуют «не только дефицит, но даже предпосылки к нему». В облправительстве поясняли, что ранее были сформированы «достаточные» запасы, а на местном рынке 95% — у крупных федеральных игроков, для которых сложности с поставками были не такими болезненными. Вместе с тем власти отмечают рост цен на АЗС в регионе, который связывают с увеличением оптовых цен и «сезонным повышением спроса в период уборки урожая».

По наблюдениям корреспондентов «Ъ-Черноземье», в начале октября в Воронежской области только на отдельных заправках сети «Татнефть» в облцентре временно не было бензина АИ-95. В пресс-службе «Татнефти» отказались от комментариев. На отдельных несетевых заправках в южных районах области цены на АИ-95 выросли до заградительных 74-75 руб. за литр, поэтому количество клиентов там уменьшилось. На соседних АЗС «Роснефти» и других федеральных брендов 95-й остался на уровне 65 руб. за литр, но на этих заправках можно было потерять до получаса в очередях из, в среднем, пяти автомобилей к каждому к пистолету.

По данным Росстата на 6 октября 2025 года (последние доступные данные), в Черноземье лидером по самой высокой цене бензина остается Воронежская область, где литр АИ-92 стоит, в среднем, 63,64 руб., а АИ-95 — 68,9 руб. На втором месте Тамбовская область: 63,61 руб. за АИ-92 и 68,52 руб. за АИ-95. В Липецкой области литр АИ-92 оценивается, в среднем, в 62,23 руб., АИ-95 — 67,36 руб. На четвертой позиции по стоимости — Курская область: 61,49 руб. за АИ-92 и 67,52 руб. за АИ-95. В Орловской области цены составляют 59,66 руб. за АИ-92 и 64,64 руб. за АИ-95. Самым доступным, по данным официальной статистики, является топливо в Белгородской области: 59,51 руб. за АИ-92 и 64,56 руб. за АИ-95.

Руководитель тамбовского УФАС Елена Гречишникова сообщила «Ъ-Черноземье», что управление ведет мониторинг цен на нефтепродукты. «На территории региона доминирующее положение на рынке занимает АО "Тамбовнефтепродукт" (ПАО "Роснефть", доля рынка в 52%). Каждую неделю мы проводим заседания штаба с участием представителей компании и министерства сельского хозяйства области. На заседаниях независимые продавцы, не входящие в ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании.— «Ъ-Черноземье»), регулярно сообщают о росте закупочных цен, в том числе на бирже»,— рассказала госпожа Гречишникова. По ее словам, все участники совещания «соглашаются с необходимостью ответственного ценообразования».

Ситуация на рынке напрямую зависит от федеральных биржевых показателей, поясняет руководитель воронежского УФАС Денис Чушкин. В беседе с «Ъ-Черноземье» он подчеркнул, что биржевой механизм обеспечивает конкурентное ценообразование, однако ключевой задачей остается «насыщение торговых площадок товаром»: «Согласно постановлению правительства РФ, каждый производитель обязан реализовывать не менее 15% нефтепродуктов на бирже, хотя этот показатель следовало бы увеличить до 20%. АЗС удерживают уровень цен, а запасы топлива крупных компаний остаются на уровне летних месяцев».

По оценке главы воронежского УФАС, розничные цены, в соответствии с ситуацией на бирже, могли бы вырасти на 40%, тогда как фактический рост не превысил обусловленные инфляцией 8%. При этом ситуация в сегменте B2B и у местных аграриев пока «контролируемая».

Господин Чушкин предполагает, что меры федерального правительства, включая запрет на экспорт топлива до конца года, позволят стабилизировать рынок. Он добавил, что после завершения ремонтов НПЗ увеличат объемы производства, что поможет насытить внутренний рынок. А пока внутри крупных нефтяных холдингов убытки автозаправочных сетей компенсируются прибылью от оптовых операций, что позволяет им сохранять баланс. «Независимые участники рынка лишены такой возможности и вынуждены корректировать цены в зависимости от биржевых колебаний. Сегодня независимые АЗС работают с минимальной или отрицательной рентабельностью по топливу. Прибыль им приносят в основном сопутствующие продажи в магазинах при станциях», — поделился господин Чушкин.

Основатель группы компаний «Калина ойл» (владеет АЗС в Воронежской, Курской и Тамбовской областях) Валерий Борисов заявил, что ситуация с обеспечением независимых компаний топливом в последние месяцы остается крайне напряженной. По его словам, запасы, накопленные ранее, исчерпаны, а их нормальное пополнение не происходит уже два месяца, несмотря на все предпринятые меры. «Товар заказан и оплачен, есть согласованные сроки [отгрузок], но ничего не отгружается. В итоге нет ни денег, ни товара».

Господин Борисов считает, что продление запрета на экспорт нефтепродуктов не приведет к стабилизации ситуации. Проблема, по его оценке, носит системный характер и связана с физическим отсутствием достаточного количества топлива на рынке. В приграничных регионах дефицит проявился раньше, однако Воронежская область тоже столкнулась с нехваткой, пусть в менее яркой форме, поскольку имеет больший «запас прочности», отметил бизнесмен.

Топливо для потребителей остается преимущественно доступным через федеральные сети, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, тогда как независимые продавцы «фактически лишены ресурса». Поставщики не соблюдают сроки поставок, при этом отгрузка нефтепродуктов идет бесперебойно в адрес федеральных сетей, в том числе за счет ресурса, предназначенного независимым АЗС. По словам господина Борисова, в результате на рынке формируются два параллельных механизма ценообразования — для крупных сетей и для независимых компаний. Разница в стоимости одного и того же топлива может достигать 7–8 руб. за литр. При сохранении текущей тенденции и влияющих на рынок негативных факторов розничная цена бензина у независимых АЗС может приблизиться к 80 руб. за литр, заключил бизнесмен.

Анна Швечикова, Сергей Калашников