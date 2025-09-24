Гладков обратился к федеральным властям для решения вопроса с топливом

Власти Белгородской области заявили о контроле над ситуацией с обеспечением региона топливом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что вопрос решается на уровне правительства РФ — с Минэнергетики. «Сегодня в течение дня дадим более подробную информацию»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что увидел в соцсетях «большое количество вопросов» по запасу топлива. «Могу вам доложить, что ситуацию стараемся держать на контроле. Хотя, безусловно, проблемы есть»,— прокомментировал господин Гладков. Накануне в облцентре произошел ракетный обстрел со стороны ВСУ, от которого пострадали шесть человек.

Вопрос топливного резерва в последний раз поднимался на фоне атаки крупнейшей нефтебазы «Роснефти» в Белгороде, произошедшей 1 апреля 2023 года. Вследствие авиаудара с двух вертолетов ВСУ на объекте произошел пожар. После инцидента были зафиксированы очереди на автозаправках.

В феврале 2022 года сети АЗС сталкивались с ажиотажным спросом — местные жители публиковали в соцсетях видео с десятками автомобилей в очередях. Это подтверждали и собеседники «Ъ-Черноземье» в отрасли. Кризис наблюдался не только в Белгородской области, но и по всему макрорегиону.

Анна Швечикова