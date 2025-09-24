В Тамбовской области вслед за Белгородской заметили рост цен на топливо

В Тамбовской области власти зафиксировали рост цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания штаба, сегодня, 24 сентября. В нем приняли участие представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Тамбовской области и компаний, реализующих бензин на автозаправочных станциях.

Согласно данным мониторинга цен на сегодня, в десяти муниципалитетах Тамбовской области максимальная цена на бензин зафиксирована выше средней. В 26 округах, напротив, цены оказались ниже средней по ЦФО. В четырех округах, где АЗС представлены частными несетевыми компаниями, возможность приобрести топливо по низкой цене «отсутствует».

В регионе топливо реализуют 53 компании. При этом десять игроков контролируют 83% рынка, а два крупнейших игрока обеспечивают 60%. По итогам заседания представитель ООО «ЭКО», допустивший наиболее значительное повышение цен, сообщил о решении снизить стоимость топлива: на бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 2%, на дизельное топливо — на 7%. Основной поставщик региона «Тамбовнефтепродукт», доля которого на рынке составляет 52%, подтвердил, что удерживает цены от резких скачков.

По словам замглавы региона Наталии Макаревич, несетевые компании объяснили повышение перебоями поставок, вызванными ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), удлинением логистических маршрутов и задержками отгрузок с биржи. Она добавила, что ситуация с ценообразованием требует дополнительного анализа, в том числе совместно с правоохранителями.

Совещание проведено по поручению главы региона Евгения Первышова. В своих соцсетях он отметил, что рост цен связан, среди прочего, с изменением географии поставок топлива в связи с ремонтами на НПЗ и увеличением логистических затрат.

Сегодня утром власти Белгородской области заявили о контроле над ситуацией в топливном рынке. Позднее первый замгубернатора региона Илья Пономарев поделился, что отдельной задачей стоит обеспечение сельхозпредприятий. При этом заявки на сентябрь, октябрь и ноябрь в общем объеме до 16 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина подтверждены крупными поставщиками. А снабжение горючим Белгородской области как приграничного региона «стоит на особом контроле в Минэнергетики».

Анна Швечикова