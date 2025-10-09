В Курскую область везут дополнительные резервы топлива

Губернатор Курской области Александр Хинштейн и министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече в облправительстве обсудили вопросы, связанные с дефицитом топлива в регионе, сообщил в Telegram-канале господин Хинштейн. Он уточнил, что в Курской области «сформирован двухнедельный запас топлива, а в пути находится дополнительный резерв». В пресс-службе губернатора затруднились оперативно прокомментировать «Ъ-Черноземье» информацию об объемах и сроках поставки резерва.

Глава региона, по сообщению в его Telegram-канале, обратился к господину Цивилеву с просьбой увеличить поставки, чтобы избежать дефицита бензина, потому что люди «заправляются с запасом». Также губернатор попросил министра «взять на контроль проблему необоснованного завышения цен». С этим же запросом губернатор ранее обращался и к главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому.

Господин Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что господин Цивилев, «проезжая по территории Курской области, останавливался на АЗС и лично наблюдал за происходящим». В результате министр пришел к выводу, что если федеральные сети работают относительно стабильно, то на многих мелких автозаправках рост цены составил до 10 руб. за литр.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», с прошлой недели в Курской области наблюдаются перебои в снабжении топливом. С ними, по данным властей, столкнулись все сети АЗС, за исключением «Роснефти». Губернатор обращался к жителям с просьбой не создавать «дефицита из-за искусственного ажиотажа». В регионе наблюдается рост потребления топлива в полтора раза.

Мария Свиридова