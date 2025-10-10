Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новым начальником полиции Белокалитвинского района стал Сергей Грачев

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий представил нового руководителя отдела МВД России по Белокалитвинскому району — подполковника полиции Сергея Грачева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Господин Речицкий выразил уверенность в профессионализме и квалификации полковника Грачева, отметив, что руководитель имеет соответствующий опыт службы и готов решать задачи, стоящие перед правоохранительными органами района.

Наталья Белоштейн

