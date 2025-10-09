Главные новости за 9 октября. Ростов-на-Дону и область

В поселке Матвеев Курган в результате атаки БПЛА осколками повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

В Батайске правоохранители повреждено двоих подозреваемых в хищении аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). По месту жительства задержанных правоохранители обнаружили 668 аккумуляторных батарей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Правительство Ростовской области планирует взять в кредит более 24,3 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Мировой судья судебного участка №3 Неклиновского района Ростовской области 7 октября вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Анастасии Оделин Феррер. Ее признали виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и лишили ее права управления транспортными средства на год и восемь месяцев. Также она выплатит штраф в размере 45 тыс. руб.

Жители Ростовской области могут пересчитать плату за отопление, если температура в квартире опустилась ниже 18 °C или батареи отключали суммарно более суток в месяц.

Цимлянский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему главе Цимлянска. Павлу Разумовскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, то есть до 5 декабря включительно. Фигуранту уголовного дела запретили выходить за пределы дома и общаться с определенными лицами.