Дочь Сергея Цапка привлекли к административной ответственности за ДТП в Неклиновском районе

Мировой судья судебного участка №3 Неклиновского района Ростовской области 7 октября вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Анастасии Оделин Феррер. Постановлении о привлечении ее к административной ответственности опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

ДТП с участием 25-летней дочери Сергея Цапка произошло 27 сентября. Анастасия Оделин Феррер, управляя автомобилем Mercedes-Benz, врезалась в частный дом в селе Николаевка Неклиновского района. В результате случившегося никто не пострадал, однако стены здания были повреждены.

Анастасию Оделин Феррер признали виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и лишили ее права управления транспортными средства на год и восемь месяцев. Также она выплатит штраф в размере 45 тыс. руб.

Мария Хоперская