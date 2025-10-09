В Ростовской области разъяснили порядок перерасчета за некачественное отопление

Жители Ростовской области могут пересчитать плату за отопление, если температура в квартире опустилась ниже 18 °C или батареи отключали суммарно более суток в месяц. Об этом сообщили в МФЦ.

По информации ведомства, право на перерасчет возникает при нескольких условиях: температура в помещении должна составлять от 18 до 20 °C, а отопление отключают минимум на 24 часа суммарно за месяц. Процедура также доступна, если батареи не работали не более 16 часов при температуре 12 °C, не более восьми часов при 10–12 °C и не более четырех часов при 8–10 °C.

Для получения перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию, которая направит специалиста для замера температуры и составления акта о нарушении. Этот документ следует приложить к заявлению в УК. Перерасчет отразят в квитанции за следующий месяц.

Валентина Любашенко