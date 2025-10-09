Ростовская область возьмет кредит в 24,3 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Правительство Ростовской области планирует взять в кредит более 24,3 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Соответствующее распоряжение губернатора Юрия Слюсаря опубликовано на сайте областного правительства.

С ноября 2025 года по октябрь 2028 года планируется привлечь 11 кредитов с лимитом в 2 млрд. руб. еще один кредитный договор заключат на сумму 2,36 млрд руб. Форма кредитов — возобновляемые кредитные линии.

Предельный срок действия контрактов — до середины ноября 2028 года с правом досрочного погашения кредитов. Процентная ставка за пользование заемными средствами не должна превышать 20,5% годовых.

Мария Хоперская