В Батайске задержали подозреваемых в краже аккумуляторов БПЛА на 6 млн рублей

В Батайске правоохранители задержали двоих подозреваемых в хищении аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что подозреваемый, сотрудник компании-производителя металлических конструкций, знал, как охраняется предприятие. Следствие считает, что после увольнения он со своим другом в течение полутора месяцев проникал на территорию организации и похищал аккумуляторы. Причиненный ущерб оценили в более 6 млн руб.

По месту жительства задержанных правоохранители обнаружили 668 аккумуляторных батарей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Похищенное имущество передали законному владельцу.

Константин Соловьев