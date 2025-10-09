Уитакер: у США есть мощное оружие, которое пока не передали Украине

Постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что у США есть мощное оружие, которое пока не поставили Украине. Об этом он сообщил на конференции по вопросам безопасности в Риге, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер (в центре)

Фото: Ints Kalnins / Reuters Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер (в центре)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется»,— сказал господин Уитакер.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине через страны НАТО. Президент России Владимир Путин назвал возможные поставки новым этапом эскалации конфликта на Украине. 6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что для начала хочет узнать, как Киев планирует использовать ракеты.

