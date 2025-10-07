«Томагавки» в тумане

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщив, что он «вроде как» принял какое-то решение, но не раскрыл его смысл. Он добавил, что сначала «спросит», как Киев будет применять эти ракеты, и подчеркнул, что не хочет эскалации. Таким образом, высказывания Трампа могут быть расценены и как готовность бросить вызов России, и как отказ это сделать. Еще большую неопределенность в вопрос о ракетах Tomahawk вносят растущие трудности с реализацией программы военной помощи Украине PURL, которая должна обеспечить финансирование американских поставок европейскими союзниками Киева.

Заявление Дональда Трампа о том, что он «вроде как принял решение» о поставках ракет Tomahawk Украине, но не хочет эскалации и должен сначала спросить, как Киев намерен их использовать, поставило всех в тупик

Как бы между прочим

Новое нашумевшее высказывание Дональда Трампа по Украине, которое позволяет допустить возможность принятия им решения начать поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, прозвучало в понедельник вечером, 6 октября, в ходе его общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Ключевой вопрос противостояния на Украине, от которого зависит и то, сохранит ли администрация США отношения с Россией, прозвучал скороговоркой среди других тем.

Их список оказался очень длинным и включал поведение «Хамаса» и Ирана, отношения США и ООН, шатдаун в Америке, планы визита в Бразилию и скандал вокруг активистки Греты Тунберг, попытавшейся вместе с «Флотилией стойкости» прорваться в сектор Газа. Трамп назвал активистку «сумасшедшей, которой следует обратиться к врачу».

Посреди этой политинформации президенту США и был задан вопрос о Tomahawk для Украины, отвечая на который Трамп употребил словосочетание «sort of made a decision».

На русский его дословно можно перевести: «вроде как принял решение». В чем состоит смысл этого «вроде как», Трамп не уточнил — его развернутый ответ породил еще больше вопросов.

«Я не добиваюсь эскалации»,— сообщил глава Белого дома. Это могло быть прочитано как завуалированный отказ Киеву, учитывая декларируемую решимость украинской стороны играть на обострение с Россией.

С другой стороны, Трамп сообщил, что ему еще надо выяснить, как украинская сторона будет использовать Tomahawk. Это высказывание можно было бы считать конкретизацией уже принятого политического решения в пользу Киева. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом»,— заявил Дональд Трамп, заставив всех продолжать гадать, будут ли все-таки поставки или нет.

Tomahawk

Фото: Department of Defense / Zuma / ТАСС

«Речь о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении»

Комментируя последние заявления Трампа, издание Axios объясняет расплывчатость его формулировок многочисленными сложностями и рисками, которые неизбежно возникнут в том случае, если западные союзники оплатят поставки Tomahawk и американские ракеты должны будут появиться на Украине.

По оценке издания, гипотетическое использование Tomahawk может сделать президента США заложником неконтролируемой эскалации, которая отвечает интересам президента Зеленского и его европейской группы поддержки, но не совпадает с интересами самого главы Белого дома. Как отмечает Axios, администрация США опасается того, что на определенном этапе она не сможет контролировать применение дальнобойных ракет Киевом.

Комментируя последние высказывания Дональда Трампа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков указал на то, что в Кремле считают нужным дождаться более четких заявлений главы Белого дома, «если они последуют».

«Что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом звучат уже заявления. По крайней мере так всегда было при администрации Байдена, нам это хорошо известно. Как на этот раз — посмотрим»,— добавил Дмитрий Песков.

Моделируя ситуацию, пресс-секретарь президента также указал на то, что при радикальном сценарии речь может идти о серьезном витке эскалации, «хотя она и не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима». «Здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении»,— отметил Дмитрий Песков, напомнив о высказываниях на эту тему самого президента Путина.

Как заявил в своем выступлении на Валдайском форуме президент РФ, поставка Киеву ракет Tomahawk, если она произойдет, будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе и в отношениях России и США.

По его словам, при таком сценарии этим отношениям будет нанесен ущерб, делающий нынешнее взаимодействие с администрацией США невозможным. Владимир Путин также указал на то, что применять Tomahawk на Украине без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Еще одна проблема при реализации сценария использования Tomahawk на Украине связана с отсутствием у нее необходимой для этого инфраструктуры, учитывая, что запуски могут осуществляться с кораблей, подводных лодок или сухопутных комплексов Typhon. «Даже если Tomahawk будут предоставлены с системой Typhon, это будет только одна такая система с 16 или, возможно, 32 ракетами. И хотя <…> они смогут достичь Москвы или Санкт-Петербурга, очень маловероятно, что это даст Киеву какое-то реальное преимущество. Однако это может рассматриваться как эскалация и более серьезное вовлечение США в конфликт»,— заявил «РИА Новости» подполковник Сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

На эти проблемы обращает внимание и издание The American Conservative, напоминающее, что, во-первых, Украина в любом случае не сможет использовать ракеты без помощи американской разведки в определении целей и направления полета Tomahawk, что является для Москвы потенциальной красной линией, а во-вторых, возможности поставок в любом случае будут ограничены, учитывая, что США производят менее 200 таких ракет в год.

Утром деньги, вечером — ракеты

Еще большую неопределенность в вопрос о передаче ракет Tomahawk Киеву вносят растущие трудности с реализацией программы военной помощи Украине PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая была запущена 14 июля решением президента Трампа и генсека НАТО Марка Рютте для реализации новой схемы закупок американского оружия для Киева. Спустя неполные четыре месяца выясняется, что реализация программы PURL зашла в тупик. Как заявил на прошлой неделе глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, пока в рамках этой программы на военные нужды Украины было собрано $2 млрд. При этом список стран—доноров программы и количество переведенных средств не обновлялись с 25 августа. В настоящее время в список наиболее активных доноров входят Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада. Первое военное оборудование по соглашению между США и НАТО в рамках программы PURL прибыло на Украину 18 сентября, и, по данным ряда источников, ВСУ получили в рамках пакета помощи ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Сергей Строкань