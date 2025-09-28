Вэнс: Вашингтон обсуждает возможность поставок Tomahawk Украине через НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине через страны НАТО. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Окончательное решение относительно поставок Tomahawk через страны НАТО примет Дональд Трамп, отметил господин Вэнс. По его словам, президент сделает выбор, который в наибольшей степени будет отвечать интересам США. Джей Ди Вэнс подчеркнул, что это движущая сила господина Трампа в сферах внешней политики и обороны.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп не возражает против дополнительных поставок Киеву ракет большой дальности, в том числе Tomahawk. При этом источники портала Axios заявили, что президент США отказался поставлять ракеты Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине.