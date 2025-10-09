Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске пустят новый троллейбусный маршрут до железнодорожного вокзала

В Новороссийске до конца года заработает новый троллейбусный маршрут №16, который соединит Южную улицу и железнодорожный вокзал. Об этом сообщила газета «Новороссийский рабочий» со ссылкой на городское управление транспорта и связи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Необходимость маршрута назрела давно — сейчас добраться до вокзала можно только на автобусе №6 или на такси. Альтернативный путь через промышленную зону и мост неудобен для пассажиров.

Отмечается, что все нормативно-правовые документы для открытия маршрута подготовлены, а договоры с перевозчиком на стадии заключения. В управлении подчеркнули, что троллейбус Т16 выйдет на линию до конца года.

Екатерина Голубева

