Главные новости за 8 октября. Кавказ

Кавказ.РФ объявил конкурс на установку четырех пассажирских подвесных канатных дорог на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Начальная цена контракта 7 млрд руб.

14 промышленных предприятий Дагестана получат субсидии на покупку нового оборудования. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли республики. Господдержка реализуется в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В Северной Осетии на получение гранта «Агростартап» поступило 28 заявок от жителей республики. Благодаря финансированию фермеры могут получить до 8 млн руб., которые можно направить на покупку земельных участков, саженцев, техники, строительство помещений для производства и другие цели.

Санатории Ставропольского края заработали летом 2025 года 14,9 млрд рублей, что на 29% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. За три летних месяца здравницы региона приняли 233 тыс. человек — на 5% больше, чем годом ранее.

В 2025 году в Ставрополе предприятия всех форм собственности сдали в эксплуатацию 544,2 тыс. квадратных метров жилой недвижимости за период с января по август. Это на 34,8% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

В январе-августе оборот розничной торговли в Ставропольском крае составил 643,4 млрд руб., что на 3,8% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Основную часть — 91,1% от общего объема, обеспечили магазины и индивидуальные предприниматели, работающие за пределами рынков.