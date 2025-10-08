В КБР Кавказ.РФ вложит 7 млрд рублей в установку четырех канатных дорог
Кавказ.РФ объявил конкурс на установку четырех пассажирских подвесных канатных дорог на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Начальная цена контракта 7 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
Подать заявки на участие в торгах потенциальные подрядчики могут до 22 октября 2025 года.
Согласно проекту договора, подрядчику необходимо разработать проект и установить оборудование для канатных дорог. Срок завершения работ — 25 декабря 2028 года.
Финансирование проекта планируется за счет собственных средств заказчика, источником которых являются бюджетные инвестиции.