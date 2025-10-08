Санатории Ставрополья увеличили летние доходы на 29% в 2025 году

Санатории Ставропольского края заработали летом 2025 года 14,9 млрд рублей, что на 29% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Санатории-России.рф».

По информации аналитиков, за три летних месяца здравницы региона приняли 233 тыс. человек — на 5% больше, чем годом ранее. По количеству отдыхающих Ставрополье заняло второе место среди российских регионов.

В санаториях Дагестана за лето отдохнули 23,4 тыс. человек, что на 2% меньше прошлогоднего показателя. При этом доходы выросли в 2,3 раза и достигли 663,8 млн руб. Здравницы Кабардино-Балкарии приняли 16,5 тыс. гостей — рост составил 22%. Доходы увеличились на 12%.

«Турпоток в санатории Северной Осетии снизился на 5% до 3,7 тыс. человек. Доходы при этом выросли на 23% и составили 63,7 млн руб. Здравницы Карачаево-Черкесии летом 2025 года посетили 3,6 тыс. гостей — на 13% больше, чем в июне-августе прошлого года. Доходы увеличились почти вдвое (на 99%) до 15,3 млн руб.»,— уточняется в сообщении.

Всего в санаториях Северо-Кавказского федерального округа за лето 2025 года отдохнули 282,8 тыс. человек — на 5% больше, чем летом 2024 года. Доходы здравниц СКФО выросли на 31% до 15,9 млрд руб.

«В отрасли все отчетливее наблюдается экономическая стагнация. Для исправления ситуации здравницам необходимо пересматривать ценовую политику и искать новые направления маркетингового продвижения»,— отметил член правления Национальной курортной ассоциации и основатель сервиса Евгений Терентьев.

Валентина Любашенко