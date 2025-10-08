В Ставропольском крае оборот розничной торговли достиг 643 млрд рублей

В январе-августе оборот розничной торговли в Ставропольском крае составил 643,4 млрд руб., что на 3,8% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Севкавказстата.

Основную часть — 91,1% от общего объема, обеспечили магазины и индивидуальные предприниматели, работающие за пределами рынков. В то же время ярмарки и рыночные прилавки внесли лишь 8,9% в общий оборот.

Продукты питания, напитки и табачные изделия составили 45,7% от всех приобретений. Жители края потратили на них 294,1 млрд руб., что превышает показатель прошлого года на 1,8%. Однако основную долю в продажах заняли непродовольственные товары, которые принесли торговым предприятиям 349,2 млрд руб. с приростом 5,4%.

Оборот общественного питания в крае за первые восемь месяцев года составил 45 млрд руб., что на 5% меньше, чем в такой же период прошлого года.

В столице региона оборот розничной торговли вырос сразу на 6,6% и составил 345 млрд руб. В частности, на походы в кафа жители Ставрополя потратили 30,5 млрд руб., что на 6,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

