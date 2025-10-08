В 2025 году объем жилищного строительства в Ставрополе вырос на треть

В 2025 году в Ставрополе предприятия всех форм собственности сдали в эксплуатацию 544,2 тыс. квадратных метров жилой недвижимости за период с января по август. Это на 34,8% больше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Частные застройщики ввели 147,5 тыс. квадратных метров жилья, что на 1,3% превышает прошлогодний результат. По данным за семь месяцев, объем ввода жилья достиг 495,9 тыс. квадратных метров, что в 1,4 раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. Рост связан с активным вводом многоквартирных домов, что позволяет Ставрополю занимать ведущие позиции на Северном Кавказе и входить в десятку лучших регионов России по вводу жилья.

При этом региональный министр строительства и архитектуры Андрей Уваров отмечает, что несмотря на текущий рост, уменьшение выдачи разрешений на строительство может привести к замедлению темпов в ближайшие годы. Основная причина такого прогноза — сокращение государственной поддержки, в частности льготных ипотечных программ, что снижает покупательскую способность и приводит к заморозке и удлинению сроков строительства новых объектов.

В 2025 году общие объемы строительства в крае превысили годовой план: введено свыше 1,3 млн квадратных метров жилья, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В первом полугодии в строительную отрасль Ставрополя инвестировано почти 12 млрд рублей.

