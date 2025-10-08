В Северной Осетии поступило 28 заявок на субсидирование агросферы в 8 млн рублей

В Северной Осетии на получение гранта «Агростартап» поступило 28 заявок от жителей республики. Благодаря финансированию фермеры могут получить до 8 млн руб., которые можно направить на покупку земельных участков, саженцев, техники, строительство помещений для производства и другие цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господина Меняйло, в 2024 году гранты на 160 млн руб. получили более 70 фермерских хозяйств. Аграрии использовали средства как для расширения имеющегося бизнеса, так и создания новых предприятий. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что правительство Северной Осетии направит около 1,5 млрд руб. из республиканского бюджета на субсидирование аграриев по 20 направлениям, включая модернизацию агропромышленных объектов и внедрение маркировки молочных продуктов.

Константин Соловьев