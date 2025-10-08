Главные новости к утру 8 октября

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует выступить с официальным заявлением вечером 8 октября. Выступление запланировано на момент, когда истечет срок, отведенный господином Макроном для «заключительных обсуждений с политическими силами».

Лом черных металлов за последний месяц подорожал на 8%, до 15,9 тыс. руб. за тонну. Это связано с увеличением закупок со стороны металлургических предприятий в связи с формированием запасов перед началом зимнего сезона. Кроме того, спрос на лом стимулирует увеличение доходности производителей электросталей — основных потребителей этого сырья.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не задумывается о продлении своего контракта перед стартом нового сезона НХЛ. Текущее соглашение Овечкина с клубом рассчитано до конца сезона 2025/26. На вопрос о том, может ли предстоящий сезон стать для него последним, хоккеист ответил, что живет «сегодняшним днем».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на десять лет. В эфире национального телевидения господин Мадуро подчеркнул, что подписание было приурочено ко дню рождения Владимира Путина.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль готов действовать самостоятельно в случае провала переговоров. «Следующие несколько дней мы вместе с переговорщиками будем в Египте и сможем понять, намерен ли “Хамас” в самом деле согласиться на предложенный план и перестать играть в игры»,— сказал он.

Шведская активистка Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявила, что ее и других активистов «Флотилии свободы» пытали во время задержания в Израиле. Активистка не уточнила детали, но сказала, что ей не давали чистой воды, а другим задержанным активистам не предоставляли жизненно важных лекарств.

Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа был атакован группой из 500 человек. Президент направлялся в провинцию Каньяр. На автомобиле президента были обнаружены следы пуль. Сам господин Нобоа не пострадал, задержаны пять человек.