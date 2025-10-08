Лом готовится к зимовке

Лом черных металлов за последний месяц подорожал на 8%, до 15,9 тыс. руб. за тонну. Это связано с увеличением закупок со стороны металлургических предприятий в связи с формированием запасов перед началом зимнего сезона. Кроме того, спрос на лом стимулирует увеличение доходности производителей электросталей — основных потребителей этого сырья. Но пока объем сбора лома остается ниже прошлогодних уровней, и по итогам года эксперты и участники рынка ожидают снижения спроса на 14–30%.

Стоимость лома черных металлов категории 3А в России восстановилась до показателей середины июня, достигнув 15,9 тыс. руб. за тонну на условиях FCA (продавец поставляет товар назначенному покупателем перевозчику) без НДС и железнодорожного тарифа, следует из данных рейтингового агентства «Русмет». Цены начали восстанавливаться быстрыми темпами во второй половине сентября, за месяц котировки прибавили почти 8%.

Цены на лом черных металлов растут и на экспортных рынках. По словам начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, стоимость импортного лома в Турции достигла $344 за тонну с учетом фрахта (CFR), что соответствует уровню цен в начале сентября. Экспортные цены могли вырасти в условиях роста фрахтовых ставок, а внутренние — в связи с формированием «зимних» запасов, что характерно для периода с сентября по ноябрь, говорит аналитик.

Начальник аналитического отдела «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский также отмечает, что предприятия начали создавать зимние запасы сырья. «В прошлом году лом дорожал до конца декабря, и рост цен составил около 2 тыс. руб. за тонну за два с половиной месяца. Вероятно, и сейчас цены до конца года могут вырасти до 19–20 тыс. руб. за тонну с поставкой на завод без НДС»,— ожидает он.

По словам гендиректора «Транслома» Сергея Астахова, металлурги повышают закупочные цены на лом в течение месяца. Давать точные прогнозы относительно продолжительности роста котировок сложно, поскольку компании гибко подходят к закупкам в зависимости от своей производственной программы, отмечает он. Тем не менее в октябре в «Трансломе» ожидают повышения цен на лом в пределах 0,5–1 тыс. руб. за тонну.

Лом преимущественно используется при производстве стали в электродуговых печах. На электросталь приходится около трети производства стали в стране. Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) Александр Семин добавляет, что в августе доходность производителей электростали на базисе CPT (цены заводов-производителей) увеличилась на 2,6% и превысила доходность производителей конвертерной стали (выплавка в домнах). В сентябре, по словам аналитика, этот разрыв продолжил увеличиваться, и доля электростали начала расти, что подстегнуло спрос на лом.

Восстановление цен на лом может свидетельствовать о начале долгосрочного тренда на оживление металлургического рынка, особенно если оно будет сопровождаться повышением спроса и улучшением мировых цен на сырье, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Но по итогам девяти месяцев, по его словам, объем ломосбора, вероятно, окажется ниже прошлогоднего уровня на 3–4 млн тонн и составит 14–15 млн тонн.

По данным ЦЭП ГПБ, в 2024 году сбор лома черных металлов в России снизился на 18%, до 20 млн тонн. В 2025 году потребление может уменьшиться на 25–30% год к году. Спрос во многом будет зависеть от масштабов замещения лома альтернативными материалами — горячебрикетированным железом и чугуном, отмечает Александр Семин. По оценке «Транслома», объем потребления лома черных металлов в 2025 году сократится на 14%, до 17,3 млн тонн.

Как отмечает директор ассоциации «Руслом.Ком» Виктор Ковшевный, четвертый квартал пока не внушает оптимизма. По его словам, это связано с сокращением выдачи разрешений на новое строительство, что приводит к снижению спроса на металлопрокат на внутреннем рынке и, как следствие, к сокращению потребности в ломе у металлургов. Суммарный спрос на лом в четвертом квартале будет не выше 3 млн тонн, что более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, указывает эксперт.

