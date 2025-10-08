Грета Тунберг заявила о пытках со стороны Израиля

Шведская правозащитница Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявила, что ее и других активистов флотилии «Сумуд» («Флотилия свободы») пытали во время задержания в Израиле. Об этом сообщило агентство Reuters.

Грета Тунберг не уточнила детали, но сказала, что ей не давали чистой воды, а другим задержанным активистам не предоставляли жизненно важных лекарств.

«Флотилия свободы», состоявшая из более чем 40 судов, направилась из Туниса в сектор Газа в середине сентября. На борту находились международные активисты, которые планировали прорвать морскую блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь. Суда были перехвачены Израилем, а все активисты депортированы.

4 октября газета The Guardian со ссылкой на переписку активистки со шведским чиновником сообщала, что Грета Тунберг находилась в камере с клопами и получала недостаточно воды и еды. Министерство иностранных дел Израиля 5 октября опровергло все утверждения о жестоком обращении с задержанными активистами.