Овечкин не задумывается о продлении контракта с «Вашингтон Кэпиталз»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не задумывается о продлении своего контракта перед стартом нового сезона НХЛ. Текущее соглашение Овечкина с клубом рассчитано до конца сезона 2025/26.

На вопрос о том, может ли предстоящий сезон стать для него последним, хоккеист ответил: «Я просто живу сегодняшним днем. Нужно получать удовольствие, наслаждаться жизнью и стараться делать все, что в твоих силах» (цитата по ТАСС).

По словам Овечкина, сейчас его приоритет — подготовиться к старту регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» начнет сезон домашним матчем против «Бостона» 9 октября.