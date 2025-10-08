Постпред при ООН: Израиль вернет заложников «по-своему» в случае провала переговоров

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль готов действовать самостоятельно в случае провала переговоров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Следующие несколько дней мы вместе с переговорщиками будем в Египте и сможем понять, намерен ли “Хамас” в самом деле согласиться на предложенный план и перестать играть в игры»,— сказал господин Данон.

Он подчеркнул: «Если проблему не удастся решить при помощи дипломатии, мы снова займемся этим по-своему, мы в любом случае вернем заложников».

Непрямые переговоры между делегациями Израиля и «Хамаса» возобновились вечером 6 октября в Египте. Со стороны США в них участвуют специальный посланник президента Стив Уиткофф и старший советник президента США Джаред Кушнер.