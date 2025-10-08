Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует выступить с официальным заявлением вечером 8 октября. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Выступление запланировано на момент, когда истечет срок, отведенный господином Макроном для «заключительных обсуждений с политическими силами». Переговоры вел экс-премьер Себастьен Лекорню, который 6 октября подал в отставку.

7 октября лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано сообщила, что Бюро Нацсобрания (нижняя палата парламента) рассмотрит предложение об отстранении Эмманюэля Макрона от должности. Голосование по резолюции, которую уже подписали 104 парламентария, назначено на 8 октября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление президента Франции вопросом: «Российский "теневой флот" доконал?».