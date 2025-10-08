Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на десять лет. В эфире национального телевидения господин Мадуро подчеркнул, что подписание было приурочено ко дню рождения Владимира Путина.

Ранее Договор был ратифицирован парламентом Венесуэлы на пленарном заседании в середине сентября.

Президенты двух стран договорились о заключении стратегического партнерства между двумя странами на встрече 7 мая в Кремле. Договор охватывает области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизма, борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

Влад Никифоров