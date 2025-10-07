Главные новости за 7 октября. Кавказ

В Каспийске 30 и 31 октября при поддержке министерств цифрового развития и иностранных дел России состоится третий международный Каспийский цифровой форум. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края завершило проверку подготовки муниципалитетов к отопительному сезону. По данным ведомства, опубликованным на сайте краевого правительства, 21 территория региона уже выполнила все регламентные работы и получила паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Верховный суд Кабардино-Балкарии обязал МУП «Нальчикский водоканал» выплатить 6,362 млн руб. по иску Росприроднадзора за загрязнение почвы на нелегальной свалке возле села Нартан, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Пятигорский городской суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке терактов на религиозных объектах. Уголовные дела возбуждены по статьям 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Подмосковье, Сочи и Кавминводы оказались самыми востребованными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники 2025 года. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные компании «Мультитур».

Кабардино-Балкария вошла в шестерку регионов-лидеров по росту ВРП в 2025 году, показав показатель в 5,5%, сообщает пресс-служба главы республики. В 2024 году регион достиг объема ВРП в 325,5 миллиарда рублей, увеличившись на 5% по сравнению с 2023 годом, а объем отгруженных товаров и выполненных услуг превысил 65 миллиардов рублей, при этом сельхозпроизводство составило около 110 миллиардов рублей.