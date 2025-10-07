В Дагестане пройдет третий международный Каспийский цифровой форум

В Каспийске 30 и 31 октября при поддержке министерств цифрового развития и иностранных дел России состоится третий международный Каспийский цифровой форум. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

По задумке организаторов, мероприятие станет площадкой деловой коммуникации между Россией и партнерами по Каспийскому региону. Форум объединит представителей государственного управления, бизнеса, экспертов и ученых для обсуждения практических вопросов цифровизации. Ожидается, что мероприятия посетят свыше 500 человек из российских регионов и стран Прикаспийского региона.

Основные направления дискуссии, согласно программе, включают развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», использование цифровых технологий при решении экологических проблем Каспия, в том числе энергетики, и функционирования маркетплейсов. В рамках форума также запланированы финал международного хакатона, Кубок Республики Дагестан по спортивному программированию, чемпионат по гонке дронов и турнир по фиджитал-футболу.

Константин Соловьев