Суд на два месяца арестовал готовившего теракты в Пятигорске

Пятигорский городской суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке терактов на религиозных объектах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», накануне сотрудники ФСБ задержали выходцев одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить теракты на еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске. В Ставропольском крае правоохранители задержали гражданина России, его подозревают в подготовке поджога здания Еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью; у него при обыске нашли два ножа и средства связи с перепиской с зарубежным координатором.

Уголовные дела возбуждены по статьям 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следствие считает, что координация планируемых преступлений шла через запрещенную международную террористическую организацию, а предлогом для атаки стала защита интересов жителей палестинских территорий на фоне палестино-израильского конфликта. Целью организаторов, как подчеркивают в ФСБ, было разжигание межнациональной розни и провокация.

Константин Соловьев

