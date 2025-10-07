21 муниципалитет Ставрополья объявлен готовым к отопительному сезону

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края завершило проверку подготовки муниципалитетов к отопительному сезону. По данным ведомства, опубликованным на сайте краевого правительства, 21 территория региона уже выполнила все регламентные работы и получила паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В их числе — Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Буденновский, Грачевский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Кочубеевский, Левокумский, Предгорный, Петровский, Советский, Степновский, Труновский, Туркменский и Шпаковский округа, а также города Ставрополь, Лермонтов и Железноводск.

Министерство сообщает, что на этих территориях в ходе подготовки отремонтировали оборудование в 54 котельных, заменили почти 6,9 км ветхих теплотрасс и проверили свыше 620 км тепловых сетей. Всего в эксплуатацию приняли 488 котельных. По словам министра ЖКХ Александра Рябикина, региональные службы проводят профилактику и модернизацию систем теплоснабжения, чтобы повысить надежность поставок тепла зимой.

Ведомство отмечает, что общий уровень готовности края сейчас превышает 90 процентов. В оставшихся районах — включая Кисловодск, Минеральные Воды и Георгиевск — завершаются испытания сетей и оформление паспортов готовности. Полный переход к отопительному режиму ожидается до конца октября при устойчивом понижении среднесуточной температуры.

Станислав Маслаков