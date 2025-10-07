Суд взыскал с нальчикского водоканала 6,3 млн рублей за нелегальную свалку

Верховный суд Кабардино-Балкарии обязал МУП «Нальчикский водоканал» выплатить 6,362 млн руб. по иску Росприроднадзора за загрязнение почвы на нелегальной свалке возле села Нартан, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Водоканал складировал 340,68 кубометра коммунальных отходов на площади 425,85 квадратных метра, после чего лабораторные пробы выявили критическое превышение по тяжелым металлам. Руководство предприятия заявило, что отходы пришлось вывозить на окраину села из-за нехватки техники — часть машин изъяли в ходе арбитражных споров по долгам, а само предприятие находилось в состоянии банкротства. Новое руководство появилось после повторного ввода процедуры несостоятельности. Ранее Водоканал задолжал энергетикам 438 млн рублей, налоговой — 104 млн руб. и платежеспособность восстановить не удалось.

Суд поддержал Росприроднадзор, сославшись на факт нарушения правил обращения с отходами и ущерб почвам. Это уже четвертое банкротство коммунального оператора в регионе за последние семь лет, операции по взысканию долгов ведутся через арбитражные суды, но санитарные проблемы остаются нерешенными.

Станислав Маслаков