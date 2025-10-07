Кавминводы вошли в тройку популярных направлений на ноябрьские праздники

Подмосковье, Сочи и Кавминводы оказались самыми востребованными направлениями у российских туристов на ноябрьские праздники 2025 года. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные компании «Мультитур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На долю Подмосковья пришлось 23% всех бронирований с 31 октября по 3 ноября, Сочи занял второе место с 19,8%, а города Кавказских Минеральных Вод — третье с 14,5%. В десятку популярных направлений также вошли Крым — 11,7%, Анапа — 7,9%, Абхазия — 6,4%, Белоруссия — 5,8%, Геленджик — 4,2%, Санкт-Петербург — 2,6%, Москва и города Золотого кольца — по 2%.

Директор по продукту туроператора «Мультитур» Евгения Кизей отметила, что объем заявок по внутренним и близким зарубежным направлениям вырос на 12–25% по сравнению с прошлым годом. Она добавила, что туристы стали чаще планировать поездки в Адыгею и Архыз, которые до этого не входили в число популярных мест для осеннего отдыха.

По данным компании, общее количество бронирований по сравнению с 2024 годом увеличилось на 13–15%. Средняя стоимость тура в отеле категории три звезды с трехразовым питанием в Сочи составляет 34–44 тыс. руб. за поездку, в Подмосковье — 38–52 тыс. руб., в городах Кавминвод — от 52,8 тыс. до 72 тыс. руб., а проживание только с завтраком — около 48 тыс. руб.

По данным платформы Bronevik.com, общее число бронирований по России на ноябрьские праздники выросло на 16% год к году. Эксперты Российского союза туриндустрии связывают рост спроса с тем, что в 2025 году отдыхающих ожидает три выходных дня подряд — с 2 по 4 ноября, тогда как в 2024 году их было два.

Станислав Маслаков