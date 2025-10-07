КБР стала одним из регионов-лидеров по экономическому росту в 2025 году

Кабардино-Балкария вошла в шестерку регионов-лидеров по росту ВРП в 2025 году, показав показатель в 5,5%, сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2024 году регион достиг объема ВРП в 325,5 миллиарда рублей, увеличившись на 5% по сравнению с 2023 годом, а объем отгруженных товаров и выполненных услуг превысил 65 миллиардов рублей, при этом сельхозпроизводство составило около 110 миллиардов рублей. Аналитики связывают положительную динамику с проведением масштабных инвестиций и ростом ключевых отраслей.

Минэкономразвития указывает, что к концу 2025 года в России рост экономики зафиксирован в 79 регионах, а именно Чукотском автономном округе (20,8%), Калужской области (7,7%), Республике Адыгея (7,3%), Удмуртии (5,6%), Севастополе (5,3%) и, среди них, Кабардино-Балкария с показателем в 5,5%. Регион активно развивает туризм, промышленность, гидроэнергетику и переработку сельскохозяйственной продукции.

Станислав Маслаков