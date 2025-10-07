Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по достижению целей устойчивого развития ООН за 2025 год, набрав 53,56 балла. Москва расположилась на втором месте с результатом 52,2 балла, Московская область — на третьем с 51,1 балла. Среди регионов ПФО Чувашия заняла 9-е место, Марий Эл — 46-е. Рейтинг составляет МГИМО совместно с Российской ассоциацией содействия ООН с 2021 года.

Муниципалитеты Татарстана получили межбюджетные трансферты на 69,6 млрд руб. в 2025 году. В том числе 1,6 млрд дотаций, 23,9 млрд субсидий, 39,2 млрд субвенций и 4,9 млрд иных трансфертов. Показатель снизился по сравнению с 2024 годом, когда объем составлял 85,9 млрд руб.

Дефицит бюджета Татарстана на 2026 год составит 14 млрд руб. при доходах 498 млрд руб. и расходах 512 млрд руб. Председатель комитета по бюджету Госсовета Леонид Якунин отметил, что цифры не включают дополнительные федеральные средства, которые будут распределены позднее. Парламентские слушания по бюджету пройдут 15 октября.

Татарстан вошел в топ-10 самых посещаемых регионов России, заняв шестое место. На долю республики пришлось 2,5% всех внутренних поездок россиян за восемь месяцев 2025 года. Всего россияне совершили 123 млн поездок по стране, что на 3% больше прошлогоднего показателя. Общие расходы туристов составили 1,4 трлн руб.

В Приволжском районе Казани открылась детская поликлиника на 10 тыс. пациентов. Медучреждение построено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и будет обслуживать девять микрорайонов. Проектная мощность — 200 посещений за смену. Впервые в Казани дети смогут проходить флюорографию непосредственно в поликлинике.

Татарстан разработает Сводный план инженерных сетей и объектов инфраструктуры. В него войдут водопровод, канализация, тепловые сети, газ, электросети и линии связи. Работы начнутся 1 января 2026 года во всех муниципалитетах, кроме Казани — здесь старт перенесли на 2031 год. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика получит 519,6 млн руб. из федерального бюджета.

В медучреждениях Татарстана на техподдержку лабораторной информационной системы «Алиса» выделят 24,65 млн руб. Система будет обслуживать 41 учреждение здравоохранения до 31 декабря 2026 года. ЛИС автоматизирует работу клинико-диагностических лабораторий и позволяет вести архив данных.

Анар Зейналов