Татарстан возглавил рейтинг регионов России по целям устойчивого развития ООН

Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге регионов России по достижению целей устойчивого развития ООН за 2025 год, набрав 53,56 балла. Москва расположилась на втором месте с результатом 52,2 балла, Московская область — на третьем с 51,1 балла. Об этом сообщила заместитель директора Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО Капитолина Турбина.

Татарстан возглавил рейтинг регионов по целям устойчивого развития

Фото: Пресс-служба АиР Татарстана Татарстан возглавил рейтинг регионов по целям устойчивого развития

Фото: Пресс-служба АиР Татарстана

Результаты рейтинга впервые огласили в Казани. Госпожа Турбина отметила, что Татарстан занимает лидирующие позиции по нескольким из 17 целей устойчивого развития. Например, по цели «Чистая вода и санитария» республика на 6-м месте, по направлению «Обеспечение здоровья и благополучия» — также на 6-м. Она добавила, что три года назад Татарстан был на одиннадцатом месте. Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что рейтинг независимый и республика сама не знала о победе заранее.

Среди других регионов Приволжского федерального округа Чувашская Республика заняла 9-е место, Марий Эл — 46-е.

В беседе с «Ъ Волга-Урал» госпожа Минуллина пояснила, что инвесторы проявляют интерес к социальной ответственности и устойчивому развитию. По ее словам, на мировых биржах котируются акции компаний, которые занимаются зеленой экономикой. Участие в зеленой повестке и качественный рост ВВП, а не просто быстрая динамика, становятся показателями для инвесторов.

Госпожа Минуллина подчеркнула, что достижения Татарстана в области устойчивого развития — это вклад в развитие инвестиционного климата республики и страны. Республика показывает потенциальным инвесторам из России и из-за рубежа, насколько устойчиво растет ее экономика и как используется циркулярная экономика.

Рейтинг составляет МГИМО МИД России совместно с Российской ассоциацией содействия ООН с 2021 года в рамках программы «Приоритет-2030». Предыдущие три года лидером была Москва.

Анар Зейналов