Муниципалитеты Татарстана получили 69,6 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Бюджетам муниципальных образований Татарстана в 2025 году предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 69,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе Минфина Татарстана.

Среди них 1,6 млрд дотаций, 23,9 млрд субсидий, 39,2 млрд субвенций и иные трансферты на сумму 4,9 млрд руб.

Показатель оказался ниже уровня прошлого года — в 2024 году объем межбюджетных трансфертов составлял 85,9 млрд руб.

Трансферты направлены в рамках закона о бюджете Республики Татарстан на 2025 год и плановый период 2026/27 года.

Анна Кайдалова