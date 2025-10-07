Дефицит бюджета на 2026 год составит 14 млрд рублей

В проекте бюджета республики в следующем году запланированы доходы 498 млрд руб., а расходы — 512 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета составит 14 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета Татарстана.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам республиканского парламента Леонид Якунин отметил, что эти цифры не включают дополнительные федеральные средства, которые будут распределены позднее. Проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027/28 года внесен в Государственный совет Татарстана. В ближайшее время документ рассмотрят в профильных комитетах и на парламентских слушаниях.

Парламентские слушания по бюджету пройдут 15 октября, после чего законопроект будет рассмотрен в трех чтениях.

Анна Кайдалова