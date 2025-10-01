В Татарстане планируют создать сводный план инженерных сетей и инфраструктуры

Кабинет министров Татарстана опубликовал проект положения о сводном плане инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры республики. Документ размещен Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Сводный план создается для сбора и актуализации информации о подземных и надземных инженерных сетях и объектах инфраструктуры.

В документе учитываются сведения о водопроводных и канализационных сетях, теплоснабжении, газовых и электрических сетях, линиях связи, специальных трубопроводах (нефтепроводы, продуктопроводы, шлакошламопроводы и другие), а также смотровых колодцах подземных коммуникаций.

Контроль за исполнением проекта возложен на Минстрой Татарстана. План вступит в силу с 1 января 2026 года, а в Казани его положения начнут применяться с 1 января 2031 года.

Анна Кайдалова