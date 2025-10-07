В Татарстанских больницах на работу с «Алисой» потратят 24,6 млн рублей

В здравоохранительных учреждениях Татарстана на техподдержку лабораторной информационной системы (ЛИС) «Алиса» выделят 24,65 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Алиса» будет обслуживать 41 учреждение здравоохранения республики. Техническая поддержка системы будет осуществляться до 31 декабря 2026 года.

ЛИС «Алиса» предназначена для автоматизации работы клинико-диагностических лабораторий. Она позволяет регистрировать направления и биологические пробы, проверять и подтверждать результаты исследований, печатать протоколы и вести архив данных. Кроме того, система формирует статистические отчеты и обеспечивает контроль качества лабораторных исследований.

Заказчиком выступает Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр».

Анна Кайдалова