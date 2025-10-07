Татарстан вошел в топ-10 самых популярных туристических регионов России
Татарстан вошел в десятку самых посещаемых регионов России по итогам первых восьми месяцев 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Сбераналитики».
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
На долю Татарстана пришлось 2,5% всех внутренних поездок россиян. Регион занял шестое место в рейтинге популярности, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Ленинградской области.
Всего за январь—август 2025 года россияне совершили 123 млн поездок по стране, что на 3% больше, чем годом ранее. Общие расходы туристов внутри России составили 1,4 трлн руб.
Исследование проведено на основе обезличенных данных о покупках 111 млн физических и 6 млн юридических лиц.
Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2025 года турпоток в Казань составил 3,3 млн человек, что на 6% больше показателей прошлого года. За это время туристы потратилив Казани более 29 млрд руб.