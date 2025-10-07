В центре Новороссийска начались работы по ликвидации просадок дорожного полотна

В центральной части Новороссийска стартовали работы по устранению просадок асфальтового покрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонтные бригады задействованы на нескольких участках улично-дорожной сети: на улице Советов (в районе домов № 26 и ТРЦ «Красная площадь»), перекрестках Советов и Свободы, Чайковского и Видова, Свободы и Победы, а также Кутузовской и Сипягина.

В связи с проведением работ на отдельных участках возможно образование заторов. Водителям рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрута.

Екатерина Голубева