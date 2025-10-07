В центре Новороссийска начались работы по ликвидации просадок дорожного полотна
В центральной части Новороссийска стартовали работы по устранению просадок асфальтового покрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале госавтоинспекции Новороссийска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ремонтные бригады задействованы на нескольких участках улично-дорожной сети: на улице Советов (в районе домов № 26 и ТРЦ «Красная площадь»), перекрестках Советов и Свободы, Чайковского и Видова, Свободы и Победы, а также Кутузовской и Сипягина.
В связи с проведением работ на отдельных участках возможно образование заторов. Водителям рекомендовано учитывать ограничения при планировании маршрута.