Бюджетное послание раиса на 2026-2028 годы и 29 млрд рублей трат туристов в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил в Госсовет бюджетное послание на 2026–2028 годы объемом 4535 страниц. Документы представлены на татарском и русском языках и включают 36 приложений.

Туристы потратили в Казани за восемь месяцев 2025 года 29,1 млрд руб., что на 21,8% больше прошлогоднего показателя. В среднем один турист тратил 3270 руб. в сутки. Большая часть расходов пришлась на кафе и рестораны — 38%. Совокупный туристическо-экскурсионный поток составил 3,3 млн человек.

Татарстан занял 15-е место в общероссийском рейтинге по уровню материального благополучия населения, набрав 77,36 балла из 100. Чувашия заняла 65-е место с 48,04 балла, а Марий Эл — 73-е место с 39,52 балла.

«Сибур Холдинг» за четвертый купонный период выплатил инвесторам более 20,2 млрд руб. по ряду выпусков биржевых облигаций. Все облигации были зарегистрированы в сентябре — ноябре 2021 года.

Казань заняла третье место среди городов-миллионников по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя стоимость проживания летом составила 5,1 тыс. руб. в сутки — дороже только в Москве и Нижнем Новгороде. За год средняя ставка выросла на 12%, однако спрос на посуточное жилье снизился на 6% из-за удорожания авиабилетов и роста интереса к зарубежным направлениям.

Фермеры Татарстана выручили 381 млн руб. за четыре недели работы сельскохозяйственных ярмарок. Было продано 2,4 тыс. тонн овощей, 75 тонн молока, 167 тонн сахара и 288 тонн мяса. Для проведения ярмарок задействовали 4,2 тыс. единиц транспорта.

В Казани выделят 54,9 млн руб. на капитальный ремонт Республиканской клинической больницы. Работы должны завершиться до 31 мая 2026 года. Проект включает ремонт инженерных систем и благоустройство территории.

