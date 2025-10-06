В Татарстане фермеры выручили 381 млн рублей на сельхозярмарках

В Татарстане за четыре недели работы сельскохозяйственных ярмарок было реализовано продукции на общую сумму 381 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Ярмарки возобновили работу 13 сентября. За отчетный период было продано 2,4 тыс. тонн овощей, включая 1,7 тыс. тонн картофеля, 75 тонн разливного молока, 167 тонн сахара, 528,5 тыс. штук куриных яиц и 288 тонн мяса, в том числе 171 тонну говядины. Для проведения ярмарок задействовали 4,2 тыс. единиц транспорта.

В мае 2025 года сообщалось, что, начиная с 2026 года, на поддержку сельскохозяйственных кооперативов Татарстана ежегодно будет направляться 200 млн руб.

Анар Зейналов