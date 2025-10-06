«Сибур» выплатил инвесторам более 20,2 млрд руб. по облигациям за год

ПАО «Сибур Холдинг» за четвертый купонный период с 3 октября 2024 по 3 октября 2025 года перечислило инвесторам более 20,2 млрд руб. по ряду выпусков биржевых облигаций. Информация опубликована центром раскрытия корпоративной информации.

В общей сумме 3 октября 2025 года компания выплатила порядка 20,2 млрд руб. держателям облигаций серии БО-07 — БО-14, 001Р-01 и 001Р-08. Все облигации зарегистрированы в сентябре — ноябре 2021 года.

В начале октября 2021 года стало известно, что «СИБУР Холдинг» приобрел АО «ТАИФ». В результате сделки восемь владельцев ТАИФа получили акции «Сибур Холдинга», составляющие в совокупности 15% уставного капитала и оцененные в 292 млрд руб. ($4 млрд), а также облигации на $3 млрд со сроком погашения до 11 лет.

Анна Кайдалова