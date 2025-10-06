Рынок посуточной аренды в Казани остается одним из самых дорогих среди городов-миллионников. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым. Средняя стоимость проживания летом составила 5,1 тыс. руб. в сутки — дороже только в Москве и Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в тройку самых дорогих городов по суточной аренде жилья

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Казань вошла в тройку самых дорогих городов по суточной аренде жилья

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За год средняя ставка выросла на 12%. При этом рост спроса на посуточное жилье в столице Татарстана приостановился — летом он снизился на 6%. По словам эксперта, это связано с общероссийскими тенденциями: трудностями с логистикой, удорожанием авиабилетов и увеличением интереса туристов к зарубежным направлениям.

Подробнее в материале — «Ночевка встала в копеечку».

Анна Кайдалова